БК «УНИКС» отменил предсезонную презентацию команды

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Баскетбольный клуб УНИКС отменил презентацию команды, которая должна была состояться в «Баскет-холле» завтра, 4 октября, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы, без сомнения, обязательно ещё встретимся в скором времени и пообщаемся с командой», — говорится в короткой информации на официальном сайте казанского клуба, который принес извинения за отмену традиционной встречи баскетболистов с болельщиками.

О причинах отмены презентации команды в клубе не сообщили. Теперь УНИКС ждет своих поклонников в «Баскет-холле» на первой домашней игре нового сезона. 6 октября подопечные Димитриса Прифтиса сыграют с игроками «Астаны» в матче регулярного чемпионата лиги ВТБ.

Накануне УНИКС стартовал в новом сезоне, проиграв в гостях итальянской «Брешии» со счетом 75:84 на первом матче Кубка Европы.

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