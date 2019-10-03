Объем инвестиций и цена рабочего места: в Правительстве назвали новые критерии эффективности ТОСЭР

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Российское Правительство определило критерии, по которым будет измерять эффективность территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Правительства РФ.

Новые критерии, подготовленные Минвостокразвития России, позволят оценить эффективность работы ТОСЭР сразу по нескольким показателям. Речь идет о соотношении частных и государственных инвестиций, стоимости для бюджета создания одного рабочего места, объема добавленной стоимости в продукции резидентов ТОСЭР на каждый рубль госинвестиций и других показателях.

«ТОР будет признаваться эффективной, если одновременно будут выполнены любые три из установленных критериев», — говорится в тексте постановления.

При этом новая методика не затронет территории опережающего развития в моногородах из-за особых условий работы последних.

«В частности, не предусматривается финансирование мероприятий по созданию инфраструктуры таких ТОР за счёт средств федерального бюджета, отсутствует наблюдательный совет ТОР. В связи с этим действие методики не распространяется на ТОР, созданные в моногородах», — заключили авторы документа.

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