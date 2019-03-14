Первые станции второй линии казанского метро планируют запустить к 2023 году

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Первый участок второй линии метро в Казани планируют запустить в 2023 году. Соответствующая информация опубликована в новом сборнике документов.

«Ориентировочный срок строительства и ввода в эксплуатацию первого участка второй линии метрополитена г. Казани — 2023 год», — говорится в документе.

Эксплуатационная длина первого участка второй линии метро составляет более 5,7 км. Участок будет состоять из трех перегонных тоннелей, притоннельных сооружений, четырех станций — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР», «Улица Академика Сахарова».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект нового генплана Казани предусматривает строительство 26 новых станций метро, в том числе станции должны появиться у Арского кладбища, на Сибирском тракте и у железнодорожного вокзала Казань-1.

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