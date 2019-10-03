Татарстанец спалил дом бывшей жены, чтобы не делить общее имущество

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). 36-летний житель Татарстана сжег дом экс-супруги, чтобы не делить общее имущество. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя села Татарская Беденьга, который вечером 1 октября совершил поджог своего бывшего дома. В результате строение сгорело полностью», – рассказали в ведомстве.

Задержанный рассказал полицейским, что находится в разводе с 28-летней хозяйкой дома, и на данный момент они делят совместное имущество. Чтобы не делить дом, он решил его поджечь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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