К 100-летию ТАССР для ветеранов организуют круиз на теплоходе

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). К столетнему юбилею ТАССР для татарстанских ветеранов организуют круиз на теплоходе. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился планами по организации по случаю столетия ТАССР круиза на теплоходе для ветеранов. Министерству труда, занятости и соцзащиты РТ было поручено проработать этот вопрос в части определения списка ветеранов и удобного для поездки маршрута», — отметила Галимова.

По ее словам, это предложение было озвучено Президентом РТ на встрече с ветеранами республики в Международный день пожилых людей, когда Минниханов посетил общественную организацию ветеранов-инвалидов «Союз ветеранов РТ». Всего в него входят 72,5 тыс. ветеранов, 39 ветеранских организаций городов и районов республики.

Также Президент республики поручил расширить масштабы творческих конкурсов ветеранских коллективов, привлечь еще больше ветеранов на фестиваль «Балкыш» и провести гала-концерт к 100-летию ТАССР.

«По ходу встречи Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал важность участия ветеранов в праздновании векового юбилея республики, так как именно они внесли весомый вклад в ее становление и развитие, а значит должны занять почетное место на этих торжествах», — подчеркнула официальный представитель Казанского Кремля.

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