В Казани подросток ударил отчима ножом, угнал машину матери и устроил ДТП в Марий Эл

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани 15-летний подросток несколько раз ударил отчима ножом в шею, угнал машину матери и устроил ДТП в Марий Эл. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в ночь на 30 сентября в квартире одного из домов в поселке Юдино 15-летний мальчик поссорился с 36-летним отчимом, после чего нанес ему три удара ножом в шею. Затем, забрав ключи от автомобиля матери, он уехал в Республику Марий Эл и попал там в аварию», – уточнил Шептицкий.

Ребенка в полицию привела знакомая семьи. Свою вину подросток признал, объяснив свой поступок давним конфликтом с отчимом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время школьнику будет избрана мера пресечения.



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