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Татар-информ

3 октября 2019, 11:46

Официальная хроника

Минниханов обсудил с главой Росреестра РФ проект по выявлению самовольно занятых земель

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Официальная хроника

Минниханов обсудил с главой Росреестра РФ проект по выявлению самовольно занятых земель

Фото: tatarstan.ru

Виктория Абрамченко прибыла в Казань для участия в совместном заседании коллегии Росреестра России и Госкомитета по имуществу Беларуси.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ заместителя министра экономического развития РФ – главу Росреестра России Викторию Абрамченко, обсудив ряд вопросов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Участники встречи обсудили ход строительства архива Росреестра на территории Татарстана. Новый объект станет своеобразным “хабом”, где будут собраны документы со всех территориальных отделов Росреестра в ПФО. Также на встрече обсуждалось проведение кадастровых работ по инвентаризации земель с целью выявления самовольного занятия земельных участков и их нецелевого использования. Для этого планируется создать совместную группу и подключить к данной работе специалистов Иннополиса», – отметили в пресс-службе.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с заместителем Министра экономического развития Российской Федерации – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Викторией Валериевной Абрамченко

Кроме этого в ходе переговоров стороны обсудили развитие системы предоставления госуслуг в электронном виде и вопрос неиспользуемых земель сельхозназначения.

В Казани сегодня пройдет совместное заседании коллегии Росреестра РФ и Государственного комитета по имуществу Беларуси. Ожидается, что в ходе заседания будут обсуждаться вопросы в области геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли, а также земельного кадастра, госрегистрации недвижимого имущества и сделок с ним.

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