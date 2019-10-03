Поставщик броневиков «Тайфун» из Татарстана получит 100 млн рублей на модернизацию производства

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Производитель бронированных грузовиков «Тайфун» для Минобороны РФ набережночелнинский завод «Ремдизель» получил льготный кредит в 100 млн рублей на модернизацию производства комплектующих деталей. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

«Заводу „Ремдизель“ одобрен заем на модернизацию производства запасных частей и комплектующих для грузовиков „КАМАЗ“, „Урал“. Общая стоимость проекта составляет 126 млн рублей, из которых 70 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа, 30 млн рублей — от Инвестиционно-венчурного фонда РТ», — отметили в пресс-службе.

В ходе модернизации завод планирует закупить комплекс 3D-принтеров и обрабатывающие центры, что позволит увеличить существующий объём производства комплектующих на 5,6%.

После обновления производственных мощностей завод сможет повысить качество продукции, а также наладить выпуск комплектующих для стационарных, сельскохозяйственных и промышленных дизельных двигателей в рамках программы импортозамещения.

В рамках проекта планируется ежегодно производить более 2,6 млн запасных частей, в частности детали коробки передач, коллекторы, головки цилиндров, рычаги, патрубки и многое другое. Ожидаемые налоговые отчисления по проекту за 5 лет составят 427 млн рублей.

Завод «Ремдизель» выпускает и поставляет Минобороны РФ универсальные бронированные автомобили семейства «Тайфун», предназначенные для перевозки армейских подразделений.

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