Рустам Минниханов поблагодарил казанского пенсионера за восстановление подвесного моста у Крутушки

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил пенсионера Николая Трофимова за восстановление подвесного моста около санатория «Крутушка», а также всех инициативных людей, которые принимали участие в субботниках по благоустройству сооружения.

«Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству», — написал в своем официальном аккаунте в Instagram Президент РТ.

Мост был построен еще в прошлом веке и представляет историческую ценность, однако до недавнего времени прибывал в плачевном состоянии. Взялся восстанавливать его местный житель, пенсионер Николай Трофимов. Теперь люди могут без опасений преодолеть речку Казанка. В прошлые выходные казанцы устроили субботник и собрали мусор, убрали старую краску, а кто-то помог пенсионеру деньгами, отмечает «Радио Эхо Москвы в Казани».

В своем посте Президент Татарстана также обратился к руководству Высокогорского района.

«Администрации Высокогорского района поручаю впредь следить за техническим состоянием моста и быть внимательным к обращениям граждан», — сказал Рустам Минниханов.

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