Татарстанский производитель самолетов «МВЕН» выплатил 8 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Казанская «Фирма „МВЕН“» выплатила своим рабочим долг по зарплате на общую сумму 8,2 млн рублей, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Осуществляющее свою деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук ООО „Фирма „МВЕН““ погасило долг на общую сумму 8228,4 тыс. руб. перед 220 работниками», — сказано в сообщении.

ООО «Фирма „МВЕН“» было образовано в 1990 году. Фирма входит в структуру одного из 27 инновационных технологических центров, созданных в России Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника). «МВЕН» занимается разработкой и производством парашютных систем и специализированных сельскохозяйственных самолетов для выполнения авиахимработ. Эта фирма — создатель и разработчик самолетов Т-500.



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