В Казани водитель «Лады» решил проскочить перекресток и сбил байкера

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани 42-летний водитель «Лады» решил проскочить перекресток и сбил байкера, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 14.00 42-летний водитель автомобиля "Лада" 10-й модели напротив дома № 3б по улице Песочная, по предварительным данным, при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом "БМВ" под управлением 24-летнего водителя», – уточнили в ГИБДД.

Удар был такой силы, что легковушку откинуло на обочину, где она врезалась в припаркованную «девятку».

В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла. Молодого человека с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу.



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