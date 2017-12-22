Росреестр РФ заинтересовался опытом Иннополиса по переводу госуслуг в цифровой формат

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра экономического развития РФ — руководителем Росреестра Викторией Абрамченко. Стороны обсудили потенциал Иннополиса и возможности заключения соглашения. Об этом она рассказала журналистам на полях совместного заседания коллегий российского Росреестра и белорусского Государственного комитета по имуществу.

«Встреча [с Президентом РТ] прошла замечательно. Мы обсудили много вопросов, в частности, возможности заключения соглашения о взаимодействии между Иннополисом и Росреестром. Для нас качество госуслуг, переход преимущественно в цифровой формат, на бесконтактные технологии — это очень важно. Потенциал Иннополиса для нас также очень важен», — отметила Абрамченко.

В частности, недавно у министра экономического развития Максима Орешкина обсуждался проект по использованию пространственных данных с целью управления регионом, добавила она.

Совместные заседания коллегий Росреестра РФ и Госкомимущества Беларуси проводятся с целью взаимодействия по вопросам повышения эффективности картографо-геодезического обеспечения Союзного государства и реализации планов научно-технического сотрудничества.

В мероприятии также поучаствовали представители Правительства РТ, Минэкономразвития России, а также российских и белорусских учреждений и предприятий.

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