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Татар-информ

3 октября 2019, 11:38

Спорт

Исполком Набережных Челнов решил судьбу катка «Медео» — он продолжит свою работу

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Спорт

Исполком Набережных Челнов решил судьбу катка «Медео» — он продолжит свою работу

Накануне родители детей, которые посещают конькобежную школу, провели стихийную акцию протеста.

(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Общегородской каток «Медео», на месте которого сейчас ведется строительство футбольного поля, продолжит свою работу в старом качестве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления физкультуры и спорта исполкома Автограда Роман Насрединов.

 Накануне возле ДЮСШ «Виктория» родители детей, которые посещают конькобежную школу, провели стихийную акцию протеста. Они выступили против переноса катка с центра Челнов на окраину — на ипподром, как это предложили сделать власти.

По словам родителей юных конькобежцев, новый каток не устраивает их по многим причинам. Во-первых, до него трудно добираться — общественный транспорт здесь ходит нерегулярно, а отправлять детей пешком страшно. Во-вторых, основу ипподрома составляет песок. И когда его зальют под каток, он смешается со льдом и будет портить коньки, считают челнинцы. Кроме того, ледовая арена на ипподроме не соответствует требованиям конькобежных занятий по радиусу поворота и дистанционным стандартам. Родители предположили, что ликвидация «Медео» приведет к закрытию школы конькобежного спорта в Автограде.

С представителями юных спортсменов вечером встретился начальник Управления физкультуры и спорта исполкома города Роман Насрединов. Как он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ», по итогам обсуждения принято принципиальное решение о сохранении катка «Медео».

«Мэр Наиль Магдеев поручил нам найти техническое решение, которое даст возможность сохранить каток „Медео“ на прежнем месте. Этой зимой учащиеся спортивной школы „Виктория“ смогут на нем тренироваться. Он также будет доступен для массового катания. Между тем, от мысли залить каток на ипподроме мы тоже не отказываемся. Там будет обустроена альтернативная площадка», — сообщил Насрединов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исполком Набережных Челнов выбирает новое место для заливки общегородского катка.

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