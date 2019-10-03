В Тетюшах отремонтируют дорогу к причалу почти за 50 млн рублей

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Тетюшах к 7 сентября 2020 года планируют отремонтировать дорогу к причалу. Общая стоимость ремонтных работ составляет почти 49,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В ходе работ заменят асфальтобетонное покрытие на автомобильной дороге и подходах к мостам, установят водопропускные трубы, дождевую канализацию, барьерные ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку. К тому же, запланировано переоборудование инженерных коммуникаций и благоустройство обочин с помощью деревьев и кустарников.

Выполнить работы планируют до 7 сентября следующего года. Финансироваться строительство будет из бюджета республики.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 10 ноября, сам аукцион состоится 11 ноября 2019 года.



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