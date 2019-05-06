В Казани автобусы оборудовали дополнительными обогревателями к осенне-зимнему сезону

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Казани к осенне-зимнему периоду готовы 76% городских автобусов. Автотранспортные предприятия ремонтируют и закупают дополнительные устройства для обогрева салона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Всего автотранспортные предприятия Казани эксплуатируют 787 автобусов, и 597 (76%) из них уже прошли техническое обслуживание», — отметила пресс-служба.

ПАТП-4 в этом году в 170 автобусах установило дополнительные обогреватели в салоне. На 37 автобусах, которые заправляют газом, штатные алюминиевые отопители заменили на медно-латунные, поскольку у них большая теплоотдача.

В настоящее время для водителей проводят инструктажи, на которых особое внимание уделили выбору скорости и безопасных приемов управления на мокрой, скользкой и загрязненной дороге, в условиях тумана и движения в темное время суток, а также способам торможения на обледенелой дороге и постоянному контролю за работой системы блокировки дверей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.