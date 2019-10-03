Нижнекамск вошел в число финалистов национальной премии «Бизнес-Успех»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Нижнекамск завоевал первое место в полуфинале конкурса на соискание премии «Бизнес-Успех». Теперь город поборется за главный приз – один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Смотр лучших практик состоялся в Нижегородской области, в городе Выкса. Главный специалист отдела по поддержке предпринимательства исполкома Нижнекамска Айрат Шарипов презентовал членам жюри деятельность Центра по поддержке предпринимательства, успешно работающий в Нижнекамске.



«Мы первые среди всех моногородов, и это хороший подарок к трехлетию работы центра», – оценил победу в полуфинале главный специалист отдела.





Окончательные итоги конкурса на соискание премии станут мзвестны в Москве. Пока же финалистам конкурса вручили «Золотые домкраты» – символ того, что малый и средний бизнес способен поднять территорию, на которой он развивается, на новый уровень.



По данным на 1 сентября текущего года, в районе реализовано 17 инвестиционных проектов на сумму 3,7 млрд рублей, что позволило создать 432 новых рабочих места.





Особое внимание в Нижнекамском районе уделяется развитию объектов инфраструктуры. Так, размер инвестиций в промышленный парк «Нижнекамск» составил 1,5 млрд рублей, в индустриальный парк «Камские поляны» – 3 млрд рублей, «Пионер» – 500 млн рублей. Данные проекты позволили трудоустроить более 1,5 тысяч человек.

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