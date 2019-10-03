WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 октября 2019, 09:42

Экономика и финансы

Республиканский фонд поддержки отсудил в Арбитражном суде долги клиентов «ИК „ТФБ Финанс“»

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Экономика и финансы

Республиканский фонд поддержки отсудил в Арбитражном суде долги клиентов «ИК „ТФБ Финанс“»

Вкладчики инвестиционной компании смогут рассчитывать на помощь от РФП.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Арбитражный суд РТ удовлетворил заявление республиканского фонда поддержки по пострадавшим клиентам «ИК „ТФБ Финанс“». Теперь вкладчики инвестиционной компании смогут получить помощь от фонда. Об этом сообщила пресс-служба РФП.

«В августе текущего года РФП начал подписывать соглашения о переуступке с клиентами ООО «ИК „ТФБ Финанс“». 26 сентября фонд подал заявление в Арбитражный суд для получения решения о замене кредитора в реестре ООО «ИК „ТФБ Финанс“» на сумму оказываемой поддержки. Решение принято положительное: Арбитражный суд удовлетворил заявление фонда по всем пострадавшим лицам, обратившимся в РФП. Это означает, что вкладчики инвестиционной компании наконец смогут получить долгожданную помощь от РФП», — передает пресс-служба.

242 клиента компании обратились в РФП с заявлением и уже около 160 человек могут рассчитывать на поддержку от фонда. Однако 85 пострадавших, которые обратились в РФП, не встали в реестр требований кредиторов ООО «ИК „ТФБ Финанс“». «Сейчас специалистами фонда проводится работа по разработке механизма по оказанию поддержки и таким лицам», — отмечает пресс-служба.

Летом 2016 года у инвестиционной компании было всего около 200 клиентов, а уже к декабрю их количество увеличилось до более 2 тыс. Подобные скачки свидетельствуют о масштабах перевода банковских вкладов в доверительное управление ООО «ИК „ТФБ Финанс“». В итоге из-за банковского кризиса 2016 года вкладчики инвестиционной компании остались незащищенными.

Более 1,2 тыс. клиентов инвестиционной компании обратились с заявлениями в Арбитражный суд о возврате их в статус вкладчиков банков. Из них 897 вкладчикам суд удовлетворил заявления, и они в дальнейшем смогли получить от АСВ страховые выплаты. Около 800 клиентов ООО «ИК „ТФБ Финанс“» не стали обращаться в суд. Оставшимся 378 клиентам суд отказал в переводе в статус вкладчиков банка, поэтому страховое возмещение они получить не смогут, и перспективы возврата денежных средств через процедуру банкротства они потеряли.

«Нами был проведен полный анализ судебных актов, который позволил прийти к выводу о том, что в одном случае иск заявителя о возвращении его в статус вкладчика Татфондбанк удовлетворялся, а в другом случае — нет. Единственная замеченная взаимосвязь [cвязана] с возрастом вкладчика — чем он старше, тем с большей вероятностью суд удовлетворял его иск. Возможно, суды считали, что у пожилых людей меньше финансовая грамотность», — сообщает пресс-служба.

Полученные данные фонд направил в Правительство РТ, Государственный Совет РТ, Прокуратуру РТ и Общественную палату РТ и получил положительное заключение от всех органов республиканской власти.

В конце февраля 2019 года совет фонда принял Положение об оказании поддержки вкладчикам ООО «ИК „ТФБ Финанс“». Максимальная сумма поддержки для них была равна размеру вклада, но не более 500 тыс. рублей. К тому же пострадавшие должны соответствовать трем главным критериям: необходимо состоять в реестре ООО «ИК „ТФБ Финанс“»; получить решение суда, в котором отказано о признании вкладчиком кредитной организации; быть признанным потерпевшим по уголовному делу инвестиционной компании.

 

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