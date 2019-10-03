В Татарстане начался приём заявок на конкурс чтецов «Живая классика»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). С начала октября в Татарстане и других регионах страны стартовал прием заявок на международный конкурс юных чтецов «Живая классика», сообщают организаторы.

Участники должны будут выбрать отрывок из любимого произведения в жанре проза и, выучив его наизусть, прочитать вслух.

Выбрать книгу может помочь специально разработанное тестирование на сайте youngreaders.ru. Также здесь можно ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться на конкурс.

Финалисты получат путевки в Международный детский центр «Артек». Для участников есть и другие возможности. К примеру, учащиеся старших классов получат право пройти прослушивание в Театральный институт им. Щукина. Льготы при поступлении предоставляют и несколько других российских вузов.

«Живая классика» проходит в более чем 60 странах и включена в список конкурсов, рекомендованных Минпросвещения РФ.

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