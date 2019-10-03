Названы вероятные темпы подорожания продуктов

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). К концу года цены на продукты питания вырастут на 3–3,5%. Сильнее всего подорожают яйца, сахар и мясо птицы, пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение экспертов Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Вероятное повышение цен не превысит уровень инфляции. Подорожание яиц и мяса птицы в ассоциации объяснили сезонным ростом цены на корм, а сахара – увеличением себестоимости сырья, расходов на топливо и издержек производства.

С января по август 2019 года цены на продукты уже выросли на 1,7%. При этом предстоящее подорожание будет достаточно плавным.

«Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости», – заверили в АКОРТ.

В Федеральной антимонопольной службе отметили возможность сезонного роста цен на некоторые продукты в преддверии Нового года, но подчеркнули, что предпосылки для существенного подорожания отсутствуют.

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