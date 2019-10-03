Эксперты назвали способы сэкономить на оплате отопления

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Эксперты перечислили способы, с помощью которых жители России могут сэкономить на оплате отопления, передает РИА Новости.

Наиболее эффективна, по мнению специалистов, установка индивидуального счетчика тепла, который позволит регулировать температуру батарей в квартире. «Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление <...>», – подчеркнул заместитель директора Центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

Профессор же Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев напомнил о возможности регулировать и оплачивать тепло по факту потребления в масштабах дома. Для этого необходимо «наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика», объяснил он.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал обратил внимание на то, что любые счетчики бесполезны при распахнутых или выбитых окнах и текущих трубах. По его словам, рекомендация следить за отсутствием теплопотерь актуальна и для владельцев частных домов.

Согласно подсчетам специалистов, снижение температуры в комнате всего на один градус дает экономию по счетам на отопление в 7%, добавил Сигал.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.