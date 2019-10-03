В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Создать в России новую категорию граждан, имеющих право на льготы, – «жертв перестройки» предложил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов, передает RT.

В письме, адресованном министру труда России Максиму Топилину, парламентарий назвал реформы, проходившие в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов, крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей страны.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как “жертвы перестройки“ <...>», – объяснил он.

Наиболее пострадавшими депутат счел тех людей, которым на тот момент было от 25 до 45 лет. В связи с этим Чернышов призвал разработать и реализовать меры социальной поддержки данной категории граждан, не конкретизируя их.

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