Наставник «Брешии» назвал победу над УНИКСом очень важной для его команды

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер итальянской «Брешии» Винценцо Эспозито прокомментировал домашнюю победу над казанским УНИКСом (84:75) в первом туре Кубка Европы, отметив ее важность для команды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Очень важная победа для нас. Хороший старт в большом турнире», – подчеркнул Эспозито.

При этом специалист признал, что после сложной игры в отечественном первенстве его команде не хватало свежести, и обратил внимание на жесткую игру своих подопечных.

«Перед этим мы победили в Милане, поэтому сегодня не хватало энергии, но ребята сыграли жестко, прежде всего – в защите. И в нападении мы были лучше, но это лишь первый шаг. Команда прогрессирует, отдохнем 24 часа и будем готовиться к матчу с “Бриндизи“ в национальном первенстве», – сказал наставник «Брешии».

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