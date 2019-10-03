Капитан УНИКСа о поражении в Брешии: Слишком много проиграли в первой четверти

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского УНИКСа Джамар Смит прокомментировал поражение команды в первом туре Кубка Европы в Италии от «Брешии» (75:84), заметив, что уже в первой четверти гости проиграли слишком много. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«“Брешиа“ провела очень уверенную игру начиная с первой четверти. Во второй и третьей четвертях, думаю, мы сыграли лучше», – сказал капитан казанцев.

Именно провальной первой четвертью Смит объяснил общий проигрыш УНИКСа: «Но в первой четверти проиграли слишком много. “Брешиа“ продолжала лидировать. Мы должны вернуться в нормальное состояние при помощи усердной работы на тренировках, и тогда будем играть лучше».

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