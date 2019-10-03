Главный тренер УНИКСа о поражении в Брешии: «Мы были не готовы к игре»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в гостях от «Брешии» в первом туре Кубка Европы, признав, что его команда оказалась не готова к игре. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Поздравляю “Брешию“, она действительно провела очень хороший матч. Мы ожидали трудную игру», – отметил Прифтис.

При этом специалист констатировал, что УНИКС не был готов к матчу: «Начиная с первой четверти мы были не готовы к игре, а хозяева – готовы. В конце третьей четверти мы вроде бы поправили счет, но и там нам пришлось нелегко, поскольку “Брешиа“ играла очень жестко. Но это лишь первая для нас игра в сезоне, и мы постараемся хорошо поработать».

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