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Татар-информ

3 октября 2019, 07:49

Официальная хроника

Рустам Минниханов проведет переговоры с главой Росреестра РФ и примет участие в чествовании учителей

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Официальная хроника

Рустам Минниханов проведет переговоры с главой Росреестра РФ и примет участие в чествовании учителей

Фото: архив tatarstan.ru

В Казани пройдет совместное заседание коллегии Росреестра России и Госкомитета по имуществу Беларуси.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд рабочих встреч, а также примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню учителя. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханова планирует рабочую встречу с заместителем министра экономического развития РФ – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Викторией Абрамченко», – отметили в пресс-службе.

Руководитель федерального ведомства приехала в Казань для участия в совместном заседании коллегии Росреестра РФ и Государственного комитета по имуществу Беларуси. Ожидается, что в ходе заседания будут обсуждаться вопросы в области геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли, а также земельного кадастра, госрегистрации недвижимого имущества и сделок с ним.

После полудня Президент Татарстана примет участие в чествовании учителей республики, которое состоится в казанском культурно-досуговом комплексе имени Ленина.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в Министерстве образования и науки РТ, в мероприятии примут участие более 700 человек, в том числе учителя со всех районов Татарстана, руководители образовательных организаций, главы муниципальных образований, а также руководители, осуществляющие управление в сфере образования. «Запланирована церемония награждения государственными и ведомственными наградами лучших учителей и руководителей образовательных организаций, внесших значительный вклад в развитие системы образования», – уточнили в министерстве.

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