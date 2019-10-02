В Черемшанском районе появилось новое школьное лесничество «Елочка»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Черемшанском районе РТ появилось новое школьное лесничество «Елочка». Объединение было организовано на базе Шешминской школы в селе Шешминская крепость. В состав школьного лесничества вошли девять человек, а его руководителем стала учитель биологии Разиля Зиганшина. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Ученики рады событию, они уверены, что смогут получить много новых знаний.



«Когда я узнал, что у нас создается школьное лесничество, сразу решил, что стану участником», – рассказал ученик 9-го класса Максим Ряшин, отметив, что ему всегда нравился лес и предмет биология.

В настоящее время в Татарстане имеется 67 школьных лесничеств, в которых насчитывается более 1400 человек. Средний возраст воспитанников составляет 14 лет.



У каждого школьного лесничества есть руководитель-педагог и куратор от подведомственного учреждения Министерства, которые проводят теоретические и практические занятия для школьников.

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