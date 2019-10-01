Заместитель главреда «России сегодня»: Подкасты в России стали в разы популярнее с начала 2019 года

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Подкасты становятся все более популярными среди жителей России – с начала года их обсуждаемость выросла в четыре раза. Такие данные в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» привела заместитель главного редактора международного информагентства «Россия сегодня» Наталья Лосева.

«С нашими партнерами мы проанализировали интерес российской аудитории к подкастам и увидели, что за девять месяцев 2019 года обсуждаемость подкастов выросла в четыре раза. Это мощный скачок», – сказала собеседница агентства.

Человеческий мозг по-разному воспринимает один и тот же текст на слух и визуально, отметила Лосева. Поэтому читателю, который потенциально готов слушать, нужно преодолеть некий барьер.

«Сначала пользователю интересен спикер или тема, он требует текстовую версию подкаста, но потом после нескольких опытов постепенно “пересаживается“ на слушание. И когда этот барьер преодолен, пользователь уже становится любителем подкастов», – пояснила журналист.

В интервью для «Татар-информа» она рассказала о технологиях виртуальной и смешанной реальности, которые все активнее используются журналистами. Эксперт также дала прогноз, как трансформируются СМИ в ближайшие пять лет.

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