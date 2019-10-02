Альметьевские «Дубравушка» и «Гармония» стали лауреатами международного фестиваля «Голоса традиций»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Темрюкском районе Краснодарского края прошел XIV Международный фестиваль «Голоса традиций», в котором приняли участие альметьевские коллективы народный хор «Дубравушки» и народный вокальный ансамбль «Гармония». Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Участие в фестивале приняли самодеятельные коллективы не только из разных городов России, но из других стран. Всего – 42 участника. Среди участников – многие пенсионеры. Всех их отличает талант, задор, энергия, голосистость.



Народный хор «Дубравушки» покоряет слушателей своим творчеством уже 33 года, а народному вокальному ансамблю «Гармония» 16 лет. Они часто становятся призерами вокальных конкурсов разных уровней.



На сегодняшний день у каждого коллектива в репертуаре более ста музыкальных композиций.



Среди членов жюри присутствовала специалист-эксперт Департамента Государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ, кандидат искусствоведческих наук Галина Марахтанова.



Награждение победителей состоялось во время гала-концерта – в городском доме культуры «Северные сады». Коллективам из Альметьевска «Дубравушке» и «Гармонии» вручили дипломы лауреатов первой и второй степени.



Сейчас коллективы работают над новым репертуаром, который артисты представят на фестивале «Наш дом Татарстан». Он состоится 4 ноября в Казани.

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