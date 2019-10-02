Нижнекамцы попросили скорректировать новый автобусный маршрут

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске на линию вышел новый автобусный маршрут № 47, связывающий друг с другом районы городских новостроек, передает «НТР 24».

Автобусы перевозят пассажиров с 1 октября, и пока жители только привыкают к новшеству. Кондукторы вручают каждому пассажиру памятку, в которой подробно описан новый маршрут.

Горожане по-разному отнеслись к разработанному маршруту: кому-то он понравился, а кто-то просит его скорректировать.

Кондуктор Фалиянур Файзуллина рассказала, что недовольство пассажиров связано с тем, что новый маршрут на некоторых участках следования дублирует существующие рейсы, но различия, конечно, есть. К примеру, в отличие от 56-го автобуса он уезжает на улицу Табеева и к концу проспекта Мира.

По мнению кондуктора, нижнекамцам необходимо время, чтобы привыкнуть к новой линии и подробно изучить ее. Главный плюс, который нашли для себя все пассажиры, – это короткое время ожидания автобуса № 47.

Введение нового автобусного маршрута являются частью транспортной реформы, проходящей в городе. Сейчас рейс обслуживает ПАТП-1, до этого специализировавшееся на междугородних перевозках.

Свои предложения по улучшению маршрута пассажиры могут оставить на сайте транспортной компании.

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