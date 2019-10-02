Руководитель Заинского района лично навестил пожилых пациентов, находящихся на лечении в больнице

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Глава района Разиф Каримов поздравил людей пожилого возраста, которые в настоящее время находятся на лечении в различных отделениях Заинской ЦРБ, передает «Заинск-информ».



День пожилых людей не все смогли отпраздновать в кругу своих близких. На сегодняшний день коло 80 пенсионеров находятся на стационарном лечении.



У каждого из них своя история болезни. Каково же было удивление пациентов больницы, когда в палату вошел глава района Разиф Каримов и каждого из пожилых людей поздравил лично.



Разиф Галиевич интересовался историей каждого пенсионера, спрашивал, в каких условиях они находятся на лечении.



Пользуясь случаем, пожилые люди делились с главой района о том, что необходимо модернизировать в Заинской центральной районной больнице, хвалили персонал за внимательное к ним отношение.

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