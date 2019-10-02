В Заинске для пожилых провели экскурсию по обновленным объектам и рассказали о планах на 2020 год

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В течение недели в Заинском районе проходят праздничные события в честь пожилых людей. Одним из значимых мероприятий ко Дню пожилого человека стала экскурсия по городу. В событии приняли участие ветераны труда, проработавшие в разные годы в системе районного управления, передает «Заинск-информ».



Организация экскурсии по городу для ветеранов, работающих в аппарате Заинского городского комитета КПСС, исполкомах районов и городов, управлении сельского хозяйства и других управленческих структурах, стала доброй традицией.

На этот раз ветераны ознакомились с обновленными после капитального ремонта в этом году объектами в Старом Заинске. Первый автобус с экскурсантами приехал к зданию городского пляжа по проекту «Школьная гора» в рамках республиканской программы «Общественные пространства». Затем экскурсия продолжилась на спортивных площадках школы № 1, в молодежном центре и краеведческом музее. Пожилых сопровождал замглавы района Валерий Акатьев.

В музее для виновников торжества накрыли стол. От имени главы района их поздравил руководитель исполкома района Ильнар Хафизов. Он отметил, что именно ветераны заложили базу для многих событий в районе.



«Вы являетесь для нас достойным примером. Спасибо за ваш добросовестный труд», – отметил руководитель исполкома.



Ильнар Фанилевич рассказал ветеранам о развитии района в текущем году и ознакомил с задачами на будущий год. Ветераны в свою очередь отметили, что следят за развитием района и это является результатом мудрой политики руководства района.





«Не забывают в районе и ветеранов, организуют для нас различные мероприятия. Спасибо вам», – сказали участники экскурсии.

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