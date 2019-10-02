Почти две трети проголосовавших оценили работу больниц в Нижнекамске на «отлично»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). В прошлом месяце сентябре оценить работу нижнекамских поликлиник решили почти 130 пациентов, 64% из них поставили оценку «отлично», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



26% посчитали работу поликлиник хорошей и 10% нижнекамцев посчитали ее плохой.



В Нижнекамске установлены планшеты обратной связи для посетителей больниц. Они расположены в 1-й и 2-й поликлиниках, консультативно-диагностической поликлинике и стоматологии.



Данные с планшетов в режиме онлайн отслеживает главный врач Нижнекамской центральной районной больницы Габибулла Ахмедов.



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