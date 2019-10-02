УНИКС стартовал в сезоне с поражения в Италии

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС провел первый официальный матч сезона, в Кубке Европы в итальянской Брешии казанцы проиграли одноименном лидеру чемпионата Италии со счетом 75:84.

Это была первая встреча соперников, что вполне логично. УНИКС играет в еврокубках уже четверть века, а клуб «Брешиа» был основан в небольшом городке в Ломбардии, что в Северной Италии рядом с Миланом, только десять лет назад. Но если для УНИКСа это была первая официальная игра в сезоне, то «Брешиа» успела выйти в лидеры чемпионата Италии, обыграв дома «Реджану» (90:82) и в гостях «Милан» (73:65). Хотя в высшую лигу отечественного первенства брешианцы попали только в 2016 году, а еще через два года дошли до финала Кубка Италии, где уступили «Фиату» (Турин).

Гости начали матч в таком стартовом составе: Реймар Морган, Эрик Маккаллум, Алекс Тайес, Хаукур Палссон, Евгений Колесников. Сразу скажем, что первая четверть казанцам не удалась. Не пошла у гостей командная игра, в чем итальянцы их заметно превзошли. Правда, в борьбе под щитом, подборы в первой четверти 6-10, общий счет 27-31, лучше были гости. Но это обстоятельство совершенно не помогло УНИКСу. Потому что казанцы очень плохо попадали, всего три попадания в кольцо с игры до первого перерыва. Так что «Брешиа» вполне заслуженно выиграла первую десятиминутку со счетом 22:10.

Не было видно домашних заготовок гостей и во второй четверти. Но за счет высокого исполнительского мастерства, трехочковые забили Джамар Смит, Эрик Макколлум, Реймар Морган, Алекс Тайес впечатляюще забил данк, бросок сверху, в какой-то момент УНИКС сократил отставание в счете до семи очков, 33:26. Однако итальянцы очень быстро восстановили свой перевес, доведя к концу первой половины свое преимущество до 14 очков, 43:29. Тренерскому штабу УНИКСа срочно требовалось что-то менять в игре своей команды.

Увы, так ничего и не изменилось. Иногда за счет, прежде всего, дальних бросков — гости в этой встрече реализовали 13 трехочковых против 9 у хозяев, казанцам удавалось сократить отрыв в счете. 54:45 от рук Смита, ставшего самым результативным игроком матча. 64:56 после дальнего попадания Макколлума, но в защите гости позволяли итальянцам слишком много. Хотя «Брешия» заканчивала встречу без двух игроков, получивших по пять фолов, Андреа Зерини и Дэвида Мосса. Но это не помогло УНИКСу. Результативные атаки Смита на последней минуте лишь подправили общую, нерадостную для казанцев статистику.

«Брешиа» (Брешиа, Италия) — УНИКС (Казань, Россия) — 84:75 (22:10, 21:19, 18:21, 23:25). Самые результативные: «Брешиа» — Лэнсдаун (21), Витали (14), Кэйн (10); УНИКС — Смит (22), Макколлум (16), Морган (12+7 подборов), Тайес (10).

В следующем туре 9 октября дома казанцы сыграют со словенской «Олимпией» (Любляна).

4 октября в 19:00 УНИКС приглашает болельщиков на презентацию команды в «Баске-холл», где 6 октября в первом туре чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет казахстанскую «Астану».

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