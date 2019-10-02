Нападающий «Ак Барса»: Играть против СКА было тяжело до первых силовых приемов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал эпизод со своей забитой шайбой, отметив участие Даниса Зарипова.

«Был хороший пас от Даниса Зиннуровича — мне можно было "поковыряться в носу", упасть на колени, но решил просто бросить», — сказал Галимов журналистам.

Также молодой хоккеист отметил, что впервые играть против питерского СКА было волнительно. «Тем не менее после двух-трех силовых приемов я вошел в ритм», — поделился нападающий.

Домашняя игра против команды из Санкт-Петербурга завершилась победой «Ак Барса» со счетом 2:1.

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