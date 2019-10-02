Нападающий «Ак Барса» о своей нерезультативности в сезоне: Мы — работяги, выполняем черновую работу

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Михаил Глухов рассказал о причинах своей «голевой засухи» — форвард еще ни разу не забил в начавшемся сезоне.

«Мы — работяги, выполняем много черновой работы. Голы забивать тоже нужно, но мы на этом не зацикливаемся. Будем работать, надеюсь, в будущем нас прорвет», — поделился Глухов с журналистами.

Также он прокомментировал эпизод со своим удалением на 12 минут за грубость и опасный удар в голову защитника СКА Артема Зуба: «Я применял силовой прием и ни в коем случае не хотел наносить травму или попасть в голову. Меня удалили, но главное, что ребята выстояли».

Домашняя игра против СКА из Санкт-Петербурга завершилась победой казанцев со счетом 2:1.

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