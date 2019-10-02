Защитник «Ак Барса»: Мы всегда стараемся играть в хоккей, который показывали сегодня против СКА

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Альберт Яруллин рассказал о двух забитых с пятачка шайбах в ворота СКА. Встреча завершилась победой казанцев 2:1.

«Я думаю, это последствия работы наших нападающих. Защитники СКА теряли наших игроков, шайбы, это и провело к такому результату. Мы всегда стараемся играть в хоккей, который показывали сегодня», — сообщил Яруллин.

Также он объяснил, что происходило на площадке в третьем периоде: «Мы показали хороший настрой, выполнение тренерских установок. У нас было большое желание выиграть, и это дало свои плоды. Что касается удалений и стыков в третьем периоде, так это эмоции. Игра была жесткой, и мы, и они хотели победить. От этого и жесткость».

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