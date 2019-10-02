Артем Лукоянов: Матчи против питерского СКА должны складываться, как сложились — «рубиловка»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов назвал игру в третьем периоде против СКА из Санкт-Петербурга «рубиловкой». Встреча завершилась победой казанцев со счетом 2:1.

«Матчи, как со СКА так и должны складываться — "рубиловка". Все матчи должны быть такими же горячими, чтобы болельщики были довольны», — поделился хоккеист.

Также Лукоянов подвел итог серии домашних матчей: «Мы играли против одной из лучших команд Лиги, поэтому ожидали тяжелого матча. Сделали все, чтобы победить, выглядели очень хорошо. Продолжаем серию побед. Хотя эти удаления... Я думаю, что все сыграли хорошо».

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