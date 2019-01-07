«Нефтехимик» проиграл дома финскому «Йокериту»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После поражения в Казани нижнекамский «Нефтехимик» сегодня на своем льду проиграл и финскому «Йокериту» со счетом 1:2. Все шайбы в этой встрече были заброшены в третьем периоде.

Вернувшись домой после второго в сезоне поражения в Казани от «Ак Барса», нижнекамцы дали бой сильнейшему иностранному участнику чемпионата КХЛ, финскому «Йокериту».

Но в первом периоде соперники, прекрасно зная возможности друг друга, играл предельно аккуратно, всего одно удаление — у хозяев, за 20 минут. Всего семь бросков в створ ворот, 4-3. Словом, защищались обе команды куда лучше, чем атаковали.

И во втором периоде картина игры не изменилась, никто не хотел рисковать. Лучшим на льду вновь были вратари — Александр Шарыченков у хозяев и Янис Калниньш у гостей. Так что на последний перерыв команды вновь ушли при футбольном счете 0:0.

Первыми в этот вечер свой шанс использовали финны, Хенри Иконен пробил Шарыченкова на 47-й минуте, затолкав шайбу с пятачка, 0:1. Но затем гости удалились, и хозяева реализовали большинство. Сделал это кистевым броском от синей линии Александр Брынцев, 1:1. Однако последнюю шайбу в матче за 133 секунды до конца третьего периода забросили все же гости, 1:2.

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Шайбы забросили: Брынцев (52) — Иконен (47), Норман (58). Штраф: 8-6.

После 14 туров в активе «Нефтехимика» осталось 12 очков. В следующем туре 5 октября «Нефтехимик» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».

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