На территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района Татарстана установлен карантин

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района республики установлен карантин. Соответствующий указ сегодня подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории деревни Октябрь-Буляк Тукаевского района Республики Татарстан», – говорится в документе, опубликованном на портале Президента РТ.

Согласно указу, на территории данной деревни в период действия карантина запрещаются торговля домашними животными, их вывоз за пределы соответствующей территории и отлов диких животных, убой на мясо животных, больных или подозрительных по заболеванию бешенством, реализация, использование в пищу и для скармливания животным молока от животных, больных бешенством.

Также запрещаются реализация, использование в пищу и для скармливания животным молока от клинически здоровых животных без пастеризации в установленном порядке, вывоз за пределы территории данного населенного пункта шерсти, шкур, полученных от клинически здоровых животных и не прошедших дезинфекцию.

Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации бешенства животных на указанной территории и обеспечить его реализацию.

Согласно документу, карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения необходимых мероприятий.

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