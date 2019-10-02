Делегация Татарстана представила потенциал предприятий республики на энергетической неделе в Москве

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Делегация Татарстана представила потенциал предприятий республики на Международном форуме по энергоэффективности и развития энергетики «Россиская энергетическая неделя» по поручению Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В состав делегации вошли заместитель Премьер-министра РТ — глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, представители отраслевых министерств и ведомств, а также профильных промышленных компаний.

На площадках форума был подписан ряд важных соглашений. По одному из них Siemens построит парогазовую установку на 250 МВт для «Казаньоргсинтеза».

Энергетическая неделя продлится до 5 октября, ее программа включает в себя всероссийские совещания, пленарные заседания и сессии по вопросам нефтегазовой отрасли, электроэнергетики и развития рынка газомоторного топлива. Татарстанская делегация активно участвует в деловой программе. Например, на отраслевом совещании «Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива» доклад представит гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

В первый день форума наградили призеров V Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК». По итогам конкурса ПАО «Татнефть» заняло 1-е место в номинации «Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.