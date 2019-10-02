«Штаб татар Москвы» поздравил с 90-летием вдову государственного деятеля Фикрята Табеева

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). «Штаб татар Москвы» поздравил с 90-летием Дину Табееву – вдову государственного деятеля Фикрята Табеева, сообщает пресс-служба организации.



«Дина Мухамедовна, желаем Вам счастья, долгих лет и крепкого здоровья!» – говорится в поздравлении.



Дина Мухамедовна Табеева – советский, российский невролог. Доктор медицинских наук (1981), профессор (1982). Заслуженный врач Татарской АССР (1980).





В 1960 – 1982 гг. работала в Казанском ГИДУВе, где с 1977 года заведовала кафедрой рефлексотерапии. Тогда она первая в СССР организовала кафедру и клинику рефлексотерапии.



С 1982 года работала заведующей отделением рефлексотерапии Всероссийского НИИ общей и судебной психиатрии в Москве (ныне это Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского).



Муж Дины Мухамедовны Фикрят Табеев скончался на 88-м году жизни в 2015 году. Похоронен на Даниловском кладбище Москвы. Государственный деятель награжден пятью орденами Ленина, а также орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан», Октябрьской революции и другими наградами. Он работал послом СССР в Афганистане в самые трудные годы. Находясь в «горячих точках» написал завещание.

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