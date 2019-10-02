На Федеральном военном мемориальном кладбище Москвы почтили память полковника Анвера Чанышева

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ почтили память участника Великой Отечественной войны, полковника Анвера Чанышева. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Сегодня Анверу Хайдаровичу исполнилось бы 95 лет. Полковник ушел из жизни в 2017-м.



Памятное мероприятие состоялось при участии заместителя Полномочного представителя РТ в РФ Эмиля Файзуллина, первого заместителя Председателя Московского городского Совета ветеранов, генерала-полковника Расима Акчурина, российской биатлонистки, заслуженного мастера спорта России, замначальника ЦСКА, полковника Вооруженных Сил РФ Светланы Ишмуратовой, председателя РТНКА Москвы Фарита Фарисова, а также родных Анвера Чанышева – супруги Нурзиды Чанышевой и сына Тимура.





Анвер Хайдарович – один из организаторов военно-спортивной работы в СССР.



С 1968 по 1971 гг. работал начальником ЦСКА. Под его руководством работали известные тренеры – Анатолий Тарасов, заслуженный мастер спорта Александр Гомельский, Станислав Жук, Шамиль Тарпищев, Вячеслав Фетисов, Нагим Хуснутдинов и другие.



В последние годы полковник в отставке Анвер Чанышев работал в должности заместителя директора Центра военно-патриотического и гражданского воспитания Департамента образования Москвы, был членом Совета Национально-культурной автономии татар Москвы.

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