Пожилым людям Камских Полян показали на большом экране «Полосатый рейс»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Более 250 пожилых людей побывали на концертах в честь Дня пожилого человека в Камских Полянах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



После программы виновников торжества пригласили в школьные столовые, где были накрыты столы. За чашкой чая гости общались, делились новостями и воспоминаниями. Тем, кто не смог прийти по состоянию здоровья, сотрудники соцслужбы разнесли продуктовые наборы по домам. Все долгожители и ветераны получили подарки.





Кроме того, бассейн «Аквамарин» предоставил пенсионерам бесплатные занятия по плаванию, ледовый дворец – прокат коньков. Культурный центр «Чулман-Су» также сделал для старшего поколения подарок – демонстрацию художественного фильма «Полосатый рейс» на большом экране.



3 октября пожилые жители Камских Полян смогут бесплатно посетить городскую баню. А 4 октября откроют свои двери парикмахерские, которые предоставят пенсионерам скидку в 30%.

В течение недели старшее поколение ждут встречи, конкурсы, творческие мастер-классы, выставки и танцевальные вечера.



На сегодняшний день в Камских Полянах проживает 4245 пенсионеров по возрасту, в том числе: участников Великой Отечественной войны – один человек, два приравненных; тружеников тыла и вдов участников войны – 79 человек; в возрасте 90 лет и старше – 37 человек.

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