Ирада Аюпова и музыканты Татарстана представили культуру Востока на вручении премии клуба «Валдай»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и музыкальные коллективы республики представили культуру Востока на церемонии вручения премии Международного дискуссионного клуба «Валдай» — 2019 в Сочи. Восток стал основной темой XVI Ежегодного заседания клуба.

«Россия всегда была многонациональным государством, и сила её именно в этом — в многообразии народностей, объединённых одним культурным полем. А культура, к счастью, не имеет территориальных или временных границ», — отметила Аюпова во вступительной речи.

На церемонии восточные мотивы исполнили казанский камерный оркестр La Primavera, солистка театра оперы и балета им. Джалиля Гульнора Гатина и воспитанник казанской консерватории — приглашенный солист Большого театра и Театра Ла Скала Рузиль Гатин.

Со сцены прозвучали произведения татарских композиторов — Рустема Яхина, Салиха Сайдашева, Фарида Яруллина, Рената Еникеева и молодого композитора Эльмира Низамова.

Ирада Аюпова рассказала гостям церемонии о предстоящем 100-летии образования ТАССР, об объектах ЮНЕСКО на территории Татарстана, о великом татарском поэте Габдулле Тукае и Казанском Кремле.

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