(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На восемь лет за решетку отправится казанец, который жестоко избил приятеля и оставил его умирать на скамейке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что ночью 26 мая 25-летний житель Казани, находясь в баре на улице Чуйкова, учинил ссору с ранее знакомым мужчиной. Во время конфликта подсудимый нанес оппоненту несколько ударов кулаками в голову», – рассказал агентству Галиев.

После этого молодые люди вышли на улицу, где парень еще несколько раз ударил приятеля по голове. После этого оппонент упал, а его обидчик положил его на скамейку и ушел обратно в бар.

От полученных травм мужчина скончался.

Суд признал казанца виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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