«Рубин» присоединился к акции #Доброшрифт

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Казанский «Рубин», а также сама Российская премьер-лига и некоторые другие ее клубы поддержали проект, направленный на помощь детям с детским церебральным параличом.

Во всем мире в первую среду октября отмечается Международный День детского церебрального паралича. Только в России тысячи детей с детским церебральным параличом нуждаются в физической и логопедической реабилитации.

«#Доброшрифт — проект, миссия которого рассказать широкой аудитории о том, как сложно детям с ДЦП, порой, написать даже одну букву, и призвать всех к использованию специального шрифта — как символа объединения и поддержки», — говорится в информации в официальных социальных сетях «Рубина».

33 ребёнка с ДЦП написали по одной букве, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный #Доброшрифт. Подробнее о проекте можно узнать на сайте dobroshrift.ru.

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