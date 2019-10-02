В Болгаре обсудят богословское наследие мусульман России

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). С 13 по 19 октября в Болгарской исламской академии пройдет I международный форум «Богословское наследие мусульман России».

Как сообщают организаторы события, оно нацелено на консолидацию усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.

Кроме того, участники форума затронут вопросы развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной РФ и глобализации в мире.

Будут организованы такие научные мероприятия, как международные Болгарские чтения «Традиции и обновленчество в богословском наследии» – с 13 по 15 октября, всероссийская научно-практическая конференция «Ислам и общество: региональный аспект» – с 14 по 16 октября, III чтения имени Ш. Марджани «Поиск богословских решений в эпоху глобализации» – с 15 по 17 октября и международная студенческая научно-практическая конференция «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом» – с 17 по 19 октября.

Болгарская исламская академия проведет форум при поддержке руководства Татарстана совместно с Казанским федеральным университетом при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман РФ и Духовного управления мусульман РТ.

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