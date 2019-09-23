Фанаты «Рубина» о нецензурных выражениях в адрес ФК «Уфа»: Мы ответили на оскорбление

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В ходе матча 11-го тура чемпионата России ФК «Рубин» — ФК «Уфа» татарстанские болельщики начали скандировать в ответ башкирским фанатам нецензурные кричалки. Один из руководителей фан-движения RubinUltras объяснил произошедшее корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Ну да, они нас начали оскорблять на 12-й минуте, мы в ответ — на 15-й минуте. До этого за 10 туров не было ни одной матерной кричалки», — рассказал собеседник.

На футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза были наложены штрафные санкции за действия болельщиков. ФК «Рубин» был оштрафован на 10 тыс. рублей, поскольку такое нарушение было впервые. ФК «Уфа» получил штраф на сумму 20 тыс. рублей: правила поведения на матче болельщики нарушают уже второй раз в сезоне.

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