Начался прием заявок на премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

Конкурс лучших реализованных проектов был инициирован Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году для содействия сохранению языкового многообразия страны. На этот раз его партнером стал издательский дом «Комсомольская правда».

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов напомнил, что 2019-й был объявлен ЮНЕСКО международным Годом коренных языков. И добавил: «Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким».

Премия включает семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 15 октября по электронной почте: konkurs@phkp.ru. После этого к оценке проектов приступит экспертный совет премии, членами которого являются известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия.

Победителей конкурса наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза». Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на главной странице сайта ФАДН России – http://fadn.gov.ru.

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