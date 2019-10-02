В Набережных Челнах отремонтируют спорткомплекс, бассейн и стадион спортшколы «Витязь»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Набережных Челнах за более 145 млн рублей отремонтируют спорткомплекс, бассейн и стадион спортшколы олимпийского резерва «Витязь». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Кроме того, также благоустроят территорию, прилегающую к спортшколе. Общая площадь здания составляет более 5,4 тыс. кв. метров, бассейна — около 3 тыс. кв. метров.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 9 октября. Строительство будет финансироваться из бюджета РТ.

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